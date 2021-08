COVID: CASSESE, “GREEN PASS COME PATENTE DI GUIDA, OBBLIGO VACCINAZIONE SI PUO’ DISPORRE PER TUTTI”

L’AQUILA – “Il Green pass deve valere per tutti, questo strumento va inteso come la patente di guida, non possono esserci eccezioni, solo così si ripartirà in sicurezza, proteggendo i fragili e liberando posti in ospedale preziosi per i pazienti che soffrono di patologie diverse dal Covid”.

Lo afferma Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale, in una intervista al quotidiano il Messaggero. Secondo Cassese, “L’obbligo vaccinale, innanzitutto, discende quindi da quei doveri di solidarietà che sono così bene chiariti nell’articolo 32 della Costituzione: la Repubblica tuteli la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Quindi, dei trattamenti sanitari possono essere disposti con legge per proteggere la salute di ciascuno e per tutelare l’interesse collettivo. Oggi abbiamo il decreto legge numero 44 del 2021, che dispone obbligo di vaccinazione per il personale della sanità, e il decreto legge numero 111 del 2021, che prevede l’obbligo di vaccinazione per la scuola e i trasporti. L’obbligo di vaccinazione può essere disposto in termini generali per tutti”.