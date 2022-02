ROMA – Secondo quanto appreso dalle Agenzie, la Lega non avrebbe partecipato al voto in Cdm sul nuovo decreto legge sulle regole anti-Covid per la scuola e sull’estensione del green pass.

Tra le motivazioni riguardo la non partecipazione al voto, la differenziazione riguardo i vaccinati e i non vaccinati, soprattutto sulle regole riguardanti la scuola primaria.

I ministri della Lega hanno spiegato di aver deciso di non votare perché quelle norme “discriminano i bambini non vaccinati”.