COVID, CENTROSINISTRA CONTRO MARSILIO: “BASTA COMPARSATE”. RETE COVID, ECCO I TEMPI

L’AQUILA – Mentre in commissione consiliare Sanità, presieduta da Mario Quaglieri (FdI), l’assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì (Lega) e il capo dipartimento Claudio D’Amario hanno presentato il cronoprogramma dei lavori di potenziamento della Rete Covid (terapie intensive, sub è Pronto soccorso), indicando la conclusione per fine anno-inizio gennaio, si fa rovente lo scontro politico sull’emergenza coronavirus in Abruzzo.

Il Pd oggi terrà una conferenza stampa alla sala ipogea di Palazzo Silone. Ieri il capogruppo in consiglio, l’ex assessore alla Sanità della giunta D’Alfonso, Silvio Paolucci, ne ha in qualche modo anticipato i toni con un attacco diretto al governatore Marco Marsilio, reo di aver utilizzato gli ultimi giorni per una serie di interviste e comparsate tv sull’emittenti nazionali.

“Emergenza Covid in Abruzzo – ha scritto Paolucci su Facebook – assistiamo quotidianamente alle inutili passerelle del presidente romano Marsilio che cerca di nascondere con la propaganda le colpe sui ritardi nella gestione dell’emergenza Marsilio faccia il presidente, in questi mesi ha come più volte segnalato da noi, rovesciato le priorità, prima il Napoli calcio e gli aumenti ai dirigenti…poi gli abruzzesi!!! Questo non è concepibile. Questa giunta lenta ora deve ascoltare i nostri appelli e mettersi a lavoro per limitare i danni”.

“La principale attività del governatore Marsilio in giorni di emergenza – ha rincarato la dose la deputata Pd Stefania Pezzopane – Da una tv all’altra, da una radio alla carta stampata, ogni giorno, a tutte le ore, per fare propaganda politica. Intanto ospedali saturi, Abruzzo penultima regione nel tracciamento, vaccini antinfluenzali introvabili, aumento dei positivi e purtroppo dei decessi. Il presidente è troppo impegnato in altro, per occuparsi di questi problemi, le foto sono tratte dalla sua pagina fb da dove invita …“Seguitemi” . Ma forse per lui è un gioco. Non lo è per noi abruzzesi”.

Di tutt’altro tenore le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Guerino Testa, che ha commentato proprio la discussione sulla Rete Covid: “L’Abruzzo risulta essere la seconda regione in Italia per rapidità sugli interventi inerenti la riorganizzazione della rete ospedaliera Covid. Un dato di fatto – così come attestato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – che conferma, ancora una volta, la concretezza delle azioni messe in campo dal governo regionale sul fronte dell’emergenza sanitaria. Un piano strategico pandemico che , in verità, vede la nostra regione in netto anticipo anche rispetto ai tempi stabiliti dal cronoprogramma regionale – validato dal commissario straordinario Domenico Arcuri – ad ulteriore riprova della massima priorità che il presidente Marsilio ha attribuito a tutto ciò che concerne le problematiche legate alla pandemia, a partire dal sistema sanitario. Una notizia che mi preme comunicare agli abruzzesi. C’è ancora molto da fare e lo faremo affinché possa essere affrontata al meglio ogni urgenza ed ogni necessità riguardanti la pandemia. Nei momenti di emergenza bisogna avere la capacità di prendere decisioni certe e rapide e sono sempre i fatti a parlare. Quei fatti – torno a ribadire – attraverso i quali rispondiamo ai detrattori appartenenti all’opposizione in Consiglio regionale. A loro, rinnovo l’invito a tacere, almeno in questo difficile momento”.

Download in PDF©