COVID, CERTIFICATI MEDICI SPORTIVI: PER GUARITI ESAMI COSTANO OLTRE 190 EURO

ROMA – Si apre la stagione delle iscrizioni nelle palestre e nei centri sportivi per i ragazzi e non solo, ma in epoca Covid tutto cambia, soprattutto per chi si è ammalato.

Al classico certificato medico – corredato dai test classici come elettrocardiogramma e esame delle urine – per chi fa attività agonistica, quest’anno, secondo il protocollo dello scorso gennaio, c’è qualche indagine supplementare richiesta a chi ha avuto l’infezione da Sars-Cov 2, modulata a secondo il grado di gravità della malattia.

E anche i costi crescono per l’aggiunta degli esami in più. Si possono superare di molto i 190 euro a seconda delle strutture scelte. L’obiettivo degli accertamenti in più, però, “è valutare eventuali danni creati dal virus ed evitare rischi”, spiega all’Adnkronos Salute Gianfranco Beltrami, specialista in medicina dello sport e vicepresidente Federazione medico sportiva italiana.

Ad esempio chi ha avuto un’infezione asintomatica o lieve dovrà sottoporsi a un test da sforzo con monitoraggio Ecg e misurazione dell’ossigenazione prima, durante e dopo lo sforzo, l’eco-cardiogramma color-Doppler del cuore e una spirometria. A chi si è ammalato in modo “moderato” va aggiunto l’ecg holter delle 24 ore. Un esame da fare anche sotto sforzo. Inoltre serviranno esami del sangue e delle urine. Chi ha avuto la malattia in forma grave dovrà essere sottoposto, a giudizio del medico, anche ad esami strumentali ai polmoni, come la Tac polmonare. Una volta “superati” i test per tornare in attività l’atleta potrà ricominciare gli allenamenti in modo graduale.

“Questi esami – conclude Beltrami – rappresentano un’importante attenzione alla salute dell’atleta. Le visite mediche a cui sottoporsi sono diverse in base alla gravità con cui si è presentata la malattia e possono essere sostenute non prima di 30 giorni dalla completa guarigione da Covid. Nello sport – ammonisce l’esperto – l’attenzione alla salute è determinate e le condizioni psicofisiche dell’atleta vanno monitorate. Il Covid e le sue conseguenze sono ancora in parte poco note per questo le indagini aggiuntive previste per chi si è ammalato sono un utile strumento di tutela”.