COVID CHIETI: PRIMO GIORNO DRIVE-IN PALATRICALLE, 170 TAMPONI

CHIETI – Sono 170 le persone che si sono sottoposte a tampone presso il drive-in di Chieti, aperto questa mattina negli spazi del Palatricalle messi a disposizione dal Comune. Un esordio ordinato, senza lunghe attese, caratterizzato da un flusso di auto costante, che ha permesso agli operatori di fare il proprio lavoro in tranquillità e al meglio. A rendere la giornata fluida ha contribuito anche il sistema di prenotazione ZeroCoda, attivo da qualche giorno, che consente all’utente di scegliere luogo, data e ora per l’esecuzione del test. La maggior parte dei cittadini arrivati oggi al Palatricalle era munita di prenotazione e ha potuto sperimentarne il vantaggio in termini di attesa.

“Il Comune ha fatto un lavoro egregio – ha sottolineato Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael – eseguendo in tempi rapidi gli interventi richiesti, non troppo onerosi, per rendere fruibile al meglio l’area messa a disposizione, sia da parte degli utenti sia della nostra équipe. Sono certo che anche a Lanciano possiamo contare sulla stessa collaborazione attiva per aprire un drive-in nell’area Fiera entro i tempi che abbiamo immaginato e nelle giuste condizioni ambientali che permettano ai nostri operatori di operare al meglio”.

Il responsabile del 118 Adamo Mancinelli, in vista del probabile afflusso in crescita dei prossimi giorni, ricorda che il tampone può essere eseguito in tutte le postazioni drive-in solo ed esclusivamente in presenza di una richiesta fatta dai medici di medicina generale e pediatri attraverso la piattaforma informatica [email protected], che gli operatori della postazione mobile verificano in tempo reale attraverso la rete Internet.

