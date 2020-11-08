COVID: CHIUSA PER SANIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAGLIACCETTI

8 Novembre 2020 12:37

GIULIANOVA – Chiude per sanificazione la scuola secondaria di primo grado ‘Pagliaccetti’, nel quartiere Annunziata.

Sabato scorso è stata infatti comunicata all’Istituto Comprensivo Giulianova1 la positività al tampone di un alunno.




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Dopo le operazioni di sanificazione, le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di martedì 10 novembre.

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