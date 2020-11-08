COVID: CHIUSA PER SANIFICAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PAGLIACCETTI

GIULIANOVA – Chiude per sanificazione la scuola secondaria di primo grado ‘Pagliaccetti’, nel quartiere Annunziata.
Sabato scorso è stata infatti comunicata all’Istituto Comprensivo Giulianova1 la positività al tampone di un alunno.
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Dopo le operazioni di sanificazione, le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di martedì 10 novembre.