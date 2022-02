COVID, CICCOZZI: “GREEN PASS FINO ALL’ESTATE, POI NON HA PIU’ SENSO”

ROMA – “Se tutto andrà come deve andare e il virus si endemizzerà, questa estate non c’è più logica a tenere un Green pass ma prima di allora non lo toglierei”.

Così all’Adnkronos Salute Massimo Ciccozzi, responsabile dell’Unità di Statistica medica ed Epidemiologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma.

“Però non lo toglierei già il 31 marzo – chiarisce l’epidemiologo – aspetterei l’estate, poi verso giugno non avrà più senso avercelo. Il Green pass adesso ha ancora una funzione incentivante a fare la terza dose di vaccino, che ci dà una protezione molto più alta delle due dosi. Ma quando avremo una quarta dose di richiamo consigliata, come per l’influenza, solo per over 65 e fragili, il Green pass non servirà più”.