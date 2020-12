COVID, CICOGNA: “NESSUNA REAZIONE DOPO VACCINO, INVITO TUTTI A FARLO”

L’AQUILA – “Sto bene, non ho avuto nessun sintomo o reazione legato ad effetti collaterali, insomma sono viva e vegeta. Ieri mi sono emozionata nel vedere arrivare il vaccino che per tutti noi rappresenta la salvezza rispetto a questa terribile pandemia”.

Così il direttore sanitario della Asl dell’Aquila, Sabrina Cicogna, tra i primissimi sanitari in Abruzzo a vaccinarsi ieri mattina all’ospedale Mazzini di Teramo, scelto come centro per il vax day.

La dottoressa, cardiologa e capo del Dipartimento medico dell’azienda aquilana, lancia un appello a vaccinarsi: “Faccio appello a tutti a vaccinarsi in maniera convinta, siamo di fronte ad un vaccino sicuro, ognuno deve fare il proprio dovere perché deve tutelare se stesso, i propri cari e il proprio ambiente – prosegue –, il mio invito è rivolto anche al mondo della sanità che oltre a vaccinarsi è chiamato ad informare quanto più possibile i cittadini tranquillizzando la popolazione”.

