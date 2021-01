COVID, CITTA’ SANT’ANGELO: NEL WEEKEND APERTE DUE POSTAZIONI PER LO SCREENING DI MASSA

CITTA’ SANT’ANGELO – Vista l’ottima risposta della popolazione angolana al controllo massivo del covid19, l’amministrazione comunale di Città Sant’Angelo, con un accordo tra il sindaco, Matteo Perazzetti, l’assessore alla Sanità, Maurizio Valloreo, gli operatori sanitari e le associazioni di volontariato, è giunta alla decisione di aprire due appendici per lo screening di massa. Per questo motivo, sabato 16 gennaio 2021, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 sarà aperto un punto di effettuazione dei tamponi, nella sede del centro sociale anziani di Marina di Città Sant’Angelo. Nella giornata di domenica 17 gennaio 2021, invece, sarà lavolta di Villa Cipressi, nell’ex scuola, solo al mattino, dalle 9 alle 12.

Una decisione utile per i ritardatari che vorranno sottoporsi al tampone antigenico. Così, l’assessore alla Sanità, Valloreo:” Abbiamo voluto estendere al fine settimana i test di massa, in due aree importanti per la nostra comunità, al fine di poter raggiungere un numero importante di controllo. Sappiamo che a Marina e Villa Cipressi potranno sottoporsi in tanti, anche per una questione di comodità. Avere a pochi metri un punto di controllo, speriamo possa essere di stimolo e che in tantissimi rispondano con la loro presenza. Come assessore alla sanità, mi sento di dover ringraziare gli operatori sanitari, la Croce angolana, Modavi Protezione Civile di Città Sant’Angelo e gli Alpini per la loro disponibilità e per quanto fatto in questi gironi.” Anche il Sindaco, Matteo Perazzetti commenta con soddisfazione questa decisione:” Abbiamo deciso di aggiungere le due date del fine settimana, per cercare di raggiungere un numero importante che possa darci ancor più contezza su quanto circoli il virus nella nostra comunità. Invito tutti a partecipare a questa appendice di screening, è importantissimo per la propria salute e per quella degli altri. Infine, ringrazio dal profondo del mio cuore tutti i medici, infermieri e biologi che si sono messi a disposizione, la Croce Angolana, Modavi Protezione Civile di Città Sant’Angelo e il gruppo degli alpini.”

Download in PDF©