COVID: CITTADINA, “CONSIGLIERA M5S MARCOZZI SALTA FILA PER FARE TAMPONE!”, SECCA SMENTITA

L’AQUILA – “Oggi ero a Dante Labs a fare il tampone molecolare come molta molta molta altra gente. Mi sono recata lì alle 9 meno un quarto (il Dante apre alle 9.00) e sono riuscita a fare il tampone alle ore 11.00, quindi 3 ore e oltre di fila. É stato un piacere vedere come la politica del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, sia arrivata in compagnia di un ragazzo e indisturbata abbia saltato tutta la fila e in circa 20 minuti abbia fatto il tampone. Tutto ciò di fronte alla fila dei cittadini comuni che invece, nonostante impegni lavorativi e personali, hanno dovuto aspettare ore ed ore”.

A protestare, con tanto di video, postato sul popolare gruppo facebook “Sei aquilano se” Veronica Melniica, provocando una ridda di commenti critici. La capogruppo M5s Marcozzi come gli altri colleghi consiglieri regionali, si è recata oggi a fare il tampone al Dante Labs, laboratorio di livello nazionale che si trova all’Aquila nel Tecnopolo d’Abruzzo, prima di prendere parte alla seduta pomeridiana all’Emiciclo, alla luce in particolare della positività al covid di tre e forse quattro consiglieri.

Il collaboratore ha però replicato seccamente a Sei aquilano se: “Sono il ragazzo che è stato ripreso dal video con Sara Marcozzi che è stato pubblicato sul gruppo “Sei aquilano se…”. Vorrei segnalarvi che la ricostruzione non è veritiera sia nelle parole usate (c’è una convenzione col Consiglio regionale, ed è una notizia pubblica, per questo siamo andati al box per chiedere info per sapere se fossimo o meno autorizzati a procedere) che nelle immagini (riprese tagliate e inquadrature fatte in modo da non far vedere le altre persone che facevano la nostra stessa fila).

Non c’è quindi niente di astruso alle spalle ed è veramente brutto leggere il post che dà modo a tante persone di scrivere, indisturbati, di tutto!!”

Per Marcozzi è stata una giornata importante: è stata designata infatti tra i tre grandi elettori del presidente della Repubblica nel prossimo mese di marzo, in quota delle opposizioni, mentre per la maggioranza del centrodestra designati sono il presidente della Regione, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, e il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia.

Nel video conclude la cittadina, si vede “la signora che parcheggia saltando la fila, scende dalla macchina e si reca dalla guardia che le da il foglio da compilare per la privacy. Torna alla macchina, lo completa e si reca allo sportello dove paga, attende qualche minuto e poi va nel tendone a fare il tampone, prendendo la corsia preferenziale. Insomma, come al solito predicano bene e razzolano male”.

Tra i tanti commenti quello di un altro cittadino che ha fatto notare che “io sono in fila dalle 10.30 ora sono quasi arrivato, tre macchine dietro di me c’è Americo di Benedetto. Non simpatizzo per lui, ma è sicuramente un gran signore”, con riferimento al consigliere regionale di Io sto con Legnini. Da quanto si è appreso, Di Benedetto nonostante l’attività di consiglio in atto, ha fatto la fila fino alla pausa pranzo, per poi ricominciare, per infine fare il tampone dopo le ore 14.