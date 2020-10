COVID: STUDENTI CLASSE SCUOLA BINDI DI SILVI IN SORVEGLIANZA SANITARIA DOPO CONTATTO CON CONTAGIATO

TERAMO – Sono in sorveglianza sanitaria attiva in quanto entrati in contatti con una persona contagiata dal coronavirus, gli alunni di una classe della scuola secondaria di I grado Bindi di Silvi, in provincia di Teramo.

Durante tale periodo, gli alunni saranno sottoposti a test diagnostico molecolare per la rilevazione di Sars – Cov2.

Nella lettera inviata ai genitori dal dirigente scolastico Paola Monacelli, si informa che la dirigenza scolastica “ha già provveduto ad informare l’ASL 4 di Teramo per quanto di competenza relativamente all’elenco degli alunni con relativi recapiti al fine di agevolare la procedura messa in atto dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica. Si precisa che seguiranno a breve indicazioni in merito all’attivazione della Didattica

a Distanza (Did) come regolamento della Didattica Digitale Integrata”

