COVID: CLAUDIA ALIVERNINI, L’INFERMIERA PRIMA VACCINATA MINACCIATA DI MORTE DAI NO VAX

ROMA – Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia minacciata di morte sui social dai no vax che l’hanno inondata da una pioggia di insulti.

“E ora vediamo quando muori”, solo uno dei commenti postati sul web da truppe cammellate di no vax desiderosi di dare sfogo alla loro violenza e profonda ignoranza.

Le frasi sono comparse sui profili istituzionali che hanno diffuso la notizia della sua vaccinazione, sotto gli articoli di giornale, e su vari gruppi social. Una situazione che ha preoccupato molto la ragazza, che ha cancellato i suoi account social e sta valutando, secondo quanto riportato da Il Messaggero, una denuncia alla Polizia Postale.

Non potendola più insultare sulla sua pagina, gli hater no-vax hanno creato due profili Instagram fake dover metterla alla gogna e continuare a sfogare i loro istinti bestiali.

Aveva detto Claudia Alivernini, prima dell’iniezione: “Con profondo orgoglio e grande senso di responsabilità che oggi ho fatto il vaccino: un piccolo gesto ma fondamentale per tutti noi. Sono qui come cittadina ma soprattutto come infermiera, a rappresentare tutti gli operatori sanitari che hanno scelto di credere nella scienza. Ho toccato con mano e visto con i miei occhi quanto sia difficile combattere questo virus, essendo stata in prima linea dall’inizio dell’emergenza. È stato doloroso assistere alle sconfitte che questo virus ha causato ma oggi c’è la consapevolezza che è un giorno importante e decisivo, la scienza e la medicina sono l’unico mezzo, insieme al senso civico di ognuno di noi, per vincere questa battaglia così dura”.

Download in PDF©