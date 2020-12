COVID, CNR: “CON NATALE A ‘MAGLIE LARGHE’ ALMENO 5MILA MORTI IN PIU'”

ROMA – “Allargando le maglie della mobilità per festeggiare il Natale, secondo stime matematiche, il numero dei decessi per Covid-19 potrà superare in 40 giorni abbondantemente la soglia degli 80.000, con un dato di almeno 5.000 morti in più rispetto alle proiezioni legate invece se si dovessero continuare a seguire le attuali misure di contenimento. Dopo 60 giorni, seguendo un tasso di mobilità come quello di settembre, supereremo i 100.000 morti”.

A dirlo è il fisico Corrado Spinella, direttore del dipartimento Scienze fisiche e tecnologie della materia del Cnr, aggiornando uno studio da lui stesso condotto con le proiezioni di contagi, ricoveri e decessi per Covid-19. “Nel caso in cui si dovesse arrivare a Natale con una mobilità simile a quella vista a fine settembre – spiega Spinella – la curva dei contagi e degli ospedalizzati riprenderebbe immediatamente a salire, così da rendere vani i risultati raggiunti fino ad ora, visto anche che la discesa è stata piuttosto lenta. La terza ondata sarebbe così inevitabile dopo due settimane dalle festività natalizie. In questo momento, secondo le simulazioni, stiamo viaggiando con una mobilità 1,7 volte maggiore rispetto al lockdown di primavera”.

