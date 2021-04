COVID, COLDIRETTI: RIAPERTURA RISTORANTI VALE UN MILIARDO

ROMA – La riapertura di bar, ristoranti e agriturismi per il servizio al tavolo all’aperto vale quasi 1 miliardo di euro in fatturato dal 26 aprile fino al primo giugno, quando sarà prevista anche la possibilità di accedere all’interno dei locali. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sugli effetti delle nuove regole ipotizzate per il dl Covid allo studio del governo.

Consentire il via libera dei ristoranti a pranzo e cena per chi ha spazio esterno riguarda circa la metà dei 360 mila servizi presenti in Italia con i posti all’aperto dei locali che sono molti meno rispetto a quelli al chiuso. Secondo un sondaggio condotto on line sul sito della Coldiretti, le riaperture sono indicate come priorità da quasi un italiano su tre (30%) che desidera tornare in pub, ristoranti e agriturismi per trascorrere momenti conviviali a tavola insieme a parenti e amici.

Una misura attesa dopo mesi di lockdown che hanno tagliato pesantemente i redditi degli operatori con un crollo del fatturato della ristorazione del 42% nel 2020. Un beneficio che si trasferisce ora a cascata sull’intera filiera con 1,1 milioni di tonnellate i cibi ed i vini invenduti dall’inizio della pandemia.