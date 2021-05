COVID, COLDIRETTI: STOP COPRIFUOCO PER SALVARE 11 MILIARDI DI SPESA TURISMO

ROMA – In Italia lo stop al coprifuoco salverebbe 11,2 miliardi di spesa turistica degli stranieri in Italia durante l’estate.

È quanto ribadisce la Coldiretti – su dati Bankitalia – commentando la decisione di revocare il coprifuoco da parte della Spagna.

“L’Italia – afferma la Coldiretti in una nota – è fortemente dipendente dall’estero per il flusso turistico, con ben 23,3 milioni di viaggiatori stranieri che la scorsa estate hanno dovuto rinunciare a venire nel nostro Paese nel periodo da giugno a settembre, un dato che purtroppo non è stato compensato dalla svolta vacanziera patriottica degli italiani. L’assenza di stranieri in vacanza in Italia grava sull’ospitalità turistica nelle mete più gettonate, anche perché i visitatori stranieri hanno tradizionalmente una elevata capacità di spesa. Per vincere la concorrenza delle altre destinazioni europee è necessario che, con l’avanzare della campagna di vaccinazione, la riduzione dei contagi e l’apertura delle frontiere con l’arrivo del Green pass, si proceda anche alla ripartenza delle attività di ristorazione all’aperto e al superamento del coprifuoco delle 22, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza”.

“Il cibo rappresenta infatti per molti turisti la principale motivazione del viaggio in Italia”, afferma ancora l’organizzazione. “Attualmente è aperta circa la metà dei servizi di ristorazione presenti in Italia, per un totale di solo 170 mila bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi con attività all’aperto, nelle regioni gialle, dove è possibile il servizio al tavolo sul quale pesa però il limite del coprifuoco sull’attività serale che vale l’80% del fatturato”.