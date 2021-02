COVID: COMITATO LAVORATORI, “CONTAGI MAGGIORI IN CIASPOLATA O DURANTE SHOPPING?”

L’AQUILA – “Non riusciamo a capire di come i livelli dei contagi siano maggiori in una ciaspolata in montagna, oppure in una libera sciata e non siano invece facilmente trasmissibili nei negozi delle metropoli Italiane, ci piacerebbe sapere quale metodo di misurazione sia stato utilizzato, noi non riusciamo a capacitarcene.”

Così il neo costituito Comitato spontaneo dei lavoratori abruzzesi, nell’annunciare l’organizzazione organizzando per una grande manifestazione in Abruzzo.

“Basta mettere a confronto una foto scattata dal Monte Aquila in Abruzzo, posto unico al mondo, dove mentre si scia si vede il mare, con un’altra che invece ha fatto molto discutere, stata scattata in questi giorni nella metropoli Romana, che a causa del grande assembramento, ha portato alla chiusura della Fontana di Trevi. Ridateci la dignità di lavorare, basta con le prese in giro”.

