COVID: COMUNE PERSCAR AQUISTA SANIFICATORE PORTATILE PER SCUOLABUS

PESCARA – Acquistati a Pescara specifici macchinari per garantire a ragazze e ragazzi un innalzamento dell’efficacia delle misure di prevenzione attraverso pulizia e igienizzazione degli scuolabus.

A darne notizia l’assessore alla Pubblica istruzione e vicesindaco Gianni Santilli ufficializza così l’acquisto da parte dell’Amministrazione comunale della macchina portatile di sanificazione quotidiana Dési-Air.

“Si tratta di un importante intervento primario di prevenzione della diffusione di malattie e di infezioni, specie in relazione alla pandemia del COVID-19, che peraltro recepisce il documento dell’Inail sulla gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche. Dési-Air opera mediante l’atomizzazione di un prodotto disinfettante autorizzato dal Ministero della Salute, sanificando gli ambienti e disattivando gli agenti contaminanti come virus e batteri. Non lasciando residui nocivi – prosegue Santilli – non è necessario il risciacquo, e pertanto l’impiego risulta particolarmente adatto in ambienti molto frequentati. Proprio la tipologia del macchinario consente di poterlo utilizzare non solo per gli scuolabus, ma anche nei nidi d’infanzia comunali, con un evidente abbattimento dei costi e un aumento della qualità e della sicurezza dei servizi che riguardano i più giovani e gli operatori”.

“Nella fase di emergenza sanitaria nazionale eseguire periodicamente la sanificazione degli ambienti e dei mezzi di trasporto in cui sono presenti sia i ragazzi sia i dipendenti risulta essere tra le priorità assolute. L’iniziativa dell’Amministrazione comunale offre ogni garanzia sanitaria e di alto livello della qualità dell’aria agli alunni, alle famiglie e agli operatori del trasporto e della scuola”, conclude.

Download in PDF©