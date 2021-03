COVID: COMUNE PESCARA, PETRELLI PROPONE TAXI GRATUITO PER VACCINAZIONI OVER 80″

PESCARA – Istituzione di un servizio taxi gratuito per accompagnare gli anziani over-80 alla vaccinazione.

A proporlo il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Pescara, Ivo Petrelli

“È la proposta che lancio all’amministrazione comunale, ma soprattutto alle Associazioni di categoria dei tassisti, chiedendo di fare un fronte solidale comune per sostenere l’attività svolta dalla Asl, ma soprattutto per supportare i nostri nonni che vivono soli o che comunque in queste ore stanno incontrando delle difficoltà oggettive nel raggiungere gli spazi destinati alla vaccinazione anti-Covid-19, costretti spesso a chiedere aiuto a vicini di casa o addirittura a utilizzare i mezzi pubblici, con tutti i rischi connessi”, spiega Petrelli.

“In questi giorni è in pieno svolgimento l’attività di vaccinazione dei docenti da un lato e degli over-80 dall’altro lato – ha spiegato il Presidente Petrelli -. Ora, se i docenti sono cittadini giovani, pienamente abili e capaci di spostarsi in maniera autonoma sul territorio, non possiamo dire altrettanto per gli utenti over-80 per i quali raggiungere il PalaBecci si sta spesso trasformando in un’impresa. Parliamo di anziani che spesso, soprattutto a Pescara, vivono soli, magari con i figli lontano, che abitano fuori città, peraltro impossibilitati anche a rientrare se non hanno la residenza visto che siamo zona rossa da quasi un mese ormai, nonni over-80 o anche ultranovantenni in molti casi, che non hanno più un mezzo personale per muoversi, e che se tradizionalmente si spostavano a piedi o in autobus, in questo ultimo anno hanno giustamente paura di salire sui bus pubblici, specie dopo le mille raccomandazioni di restare a casa e di evitare contatti con l’esterno”.

