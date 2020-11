SCOPPITO – In virtù della prossima attività di screening di massa che la Regione Abruzzo effettuerà su tutta la popolazione il Comune di Scoppito ricerca volontari per attività sanitarie adeguati a gestire la somministrazione dei tamponi e dei volontari per le attività di logistica.

Gli interessati possono comunicare la loro disponibilità a collaborare contattando il Comune di Scoppito ai seguenti recapiti: Numero Unico Emergenze 338/9356894, [email protected], [email protected]

Download in PDF©