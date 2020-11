COVID, CONCORSO GRAN SASSO ACQUA: RINVIATA PROVA PRESELETTIVA

L’AQUILA – La prova preselettiva volta all’assunzione di 15 unità lavorative a tempo indeterminato alla Gran Sasso Acqua, prevista per i prossimi giorni, è stata rinviata a data da destinarsi.

E’ quanto ha deciso in serata il Consiglio di amministrazione, convocato d’urgenza dal presidente della Gran Sasso Acqua spa, l’avvocato Alessandro Piccinini, per le determinazioni da assumere in merito.

“La scelta è stata determinata dalle numerose richieste di rinvio – spiega Piccinini -, con certificazioni mediche per Covid-19, che avrebbero impedito la partecipazione alla prova, dai 1.600 candidati, che pur suddividendoli in tre diverse giornate, avrebbero rappresentato un rischio per eventuali assembramenti oltre alla volontà di garantire a tutti pari opportunità”.

“Non appena sarà possibile decidere le nuove date per effettuare la prova – conclude il presidente -, sarà nostra cura avvisare i candidati interessati”.

