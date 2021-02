COVID: CONFCOMMERCIO PESCARA, “CON ZONA ROSSA PICCOLE IMPRESE A RISCHIO CHIUSURA”

PESCARA – “Con il ritorno in zona rossa le piccole imprese del commercio, del turismo e dei servizi sono in una situazione economica disperata e tantissime di esse a rischio chiusura immediata in quanto con incassi zero devono continuare a fare fronte a costi fissi e pagamenti dei fornitori”.

L’ennesimo grido d’allarme è del presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano

“Abbiamo apprezzato le parole del nuovo Presidente del Consiglio ma adesso occorre che si passi con immediatezza ai fatti erogando indennizzi rapidi e consistenti alle piccole imprese paramentrati alle perdite di fatturato effettivamente subite – incalza Padovano -. Basta con i pannicelli caldi visti fino ad oggi sono un contentino utile solo a coprire una minima parte dei costi aziendali. Dal Governo ci aspettiamo anche la proroga della cassa integrazione, ulteriori misure sul credito di imposta sulle locazioni e la detassazione delle rimanenze di magazzino”.

“Ci appelliamo però anche alla Regione Abruzzo affinchè stanzi consistenti risorse per garantire alle piccole imprese – prosegue Padovano -, tramite i consorzi fidi, finanziamenti a tasso zero di durata almeno ventennale che possano essere erogati con rapidità per dare liquidità immediata per andare avanti in attesa della ripresa. A tal proposito una ripresa vera e duratura potrà avvenire solo in presenza di una forte accelerazione sulle vaccinazioni in mancanza della quale si rischia di continuare con l’alternanza fra aperture e chiusure che frena sia economicamente che psicologicamente sia le imprese che i consumatori”.

“Chiediamo alla Regione di mettere in campo tutte le risorse umane ed economiche per accelerare sul piano vaccinazioni. La politica regionale deve attivarsi, attraverso tutti i canali percorribili, affinchè si recuperino in tempi brevi le dosi necessarie a mettere in sicurezza la cittadinanza e finalmente far ripartire l’economia”, conclude Padovano.

