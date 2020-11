COVID: CONFCOMMERCIO PESCARA SI UNISCE ALLA PROTESTA DEGLI OPERATORI DEL SETTORE WEDDING

all’insegna del motto “Dimenticati dal governo”.

Il presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano ha dichiarato : “Ci uniamo alla protesta di una filiera così importante per l’economia che è stata dimenticata dai provvedimenti del governo malgrado il totale blocco del mondo delle cerimonie. Il settore del wedding coinvolge trasversalmente tantissime attività rappresentate dalla Confcommercio, dai fioristi ai ristoratori, dalle agenzie di viaggio ai fotografi fino ovviamente al mondo dell’abbigliamento con particolare rilevanza per il segmento degli abiti da cerimonia e da sposa”.

“Le restrizioni che i recenti decreti hanno nuovamente introdotto hanno totalmente bloccato tale filiera e noi come Confcommercio ci impegniamo a portare le istanze di tali attività all’attenzione del Governo per chiedere in primis contributi a fondo perduto e abbattimento della tassazione”.

“Nei prossimi giorni costituiremo ufficialmente presso la Confcommercio di Pescara l’associazione del settore Wedding, di cui sarà capofila Marina Franceschini De Bonis, per dare ulteriore forza e una voce unitaria ad un settore trainante per l’economia che deve ricevere l’attenzione che merita”, ha concluso.

