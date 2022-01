COVID: CONFCOMMERCIO, “SEMBRA DI ESSERE IN LOCKDOWN, SUBITO MISURE A FAVORE ATTIVITA’ PIU’ COLPITE”

PESCARA – “Purtroppo fra diffusione dei contagi, quarantene imposte o che le persone si auto impongono, siamo entrati di nuovo in una situazione di stallo economico che coinvolge in primis turismo e commercio. Sembra di essere di fatto in lockdown al punto che tante attività, soprattutto nel turismo e nella ristorazione, hanno deciso di chiudere temporaneamente mandando in ferie i dipendenti. Aggiungiamo alla nuova ondata pandemica il caro energia e la ripresa dell’inflazione che stanno raffreddando i consumi ed ecco che lo scenario per le piccole imprese diviene preoccupante”.

E’ il grido di dolore del presidente della Confcommercio Pescara, Riccardo Padovano:

“In un contesto così allarmante occorrono subito misure a favore delle attività più colpite a partire dal rinnovo della cassa integrazione Covid e delle moratorie fiscali e creditizie per arrivare a nuovi ristori mirati – scrive Padovano -. A tal riguardo la Confcommercio è in costante interlocuzione con il Governo per arrivare ad un decreto d’urgenza in tempi brevi. A livello locale invece chiediamo ai comuni del territorio, a partire dal Comune di Pescara, di intervenire sulla fiscalità locale concedendo la proroga dell’estensione gratuita dell’occupazione suolo pubblico e una riduzione consistente della Tari anche per il 2022. Si tratta di misure fondamentali per tenere in vita tantissime piccole imprese che costituiscono il tessuto economico e sociale del nostro territorio e che vanno sostenute finché non si uscirà dalla pandemia e potremo assistere ad una vera e continuativa ripresa economica.”