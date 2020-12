COVID, CONFERENZE REGIONI E STATO-REGIONI CONVOCATE PER GIOVEDI’

ROMA – La Conferenza delle Regioni è stata convocata dal presidente Stefano Bonaccini per giovedì alle 9, in vista delle successive Conferenze Unificata e Stato-Regioni che si riuniranno a partire dalle 15.30 in modalità streaming dal palazzo della Stamperia, sede del dicastero degli Affari regionali guidato dal ministro Francesco Boccia, con al centro della discussione le misure relative al contrasto della pandemia da coronavirus. All’ordine del giorno figurano anche altri temi sanitari, come l’erogazione di prestazioni in telemedicina; lo screening nazionale gratuito per l’eliminazione del virus Hcv dell’epatite C; la determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica. Le Conferenze discuteranno anche sulla rideterminazione della compartecipazione regionale all’Iva per l’anno 2019; sui Piani di sviluppo e coesione; sulle misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale; sull’individuazione dei territori termali in condizioni di crisi economico-industriale.

