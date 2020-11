COVID: CONFESERCENTI L’AQUILA LANCIA “FAI UN REGALO A CHILOMETRO ZERO

AVEZZANO – “Fai un regalo a km 0” è l’iniziativa che Confesercenti L’Aquila, lancia nell’area marsicana per coloro che “non hanno la voglia o la possibilità di dilungarsi negli acquisti natalizi”

Regolarmente sulla pagina di Confesercenti L’Aquila verrà inserito l’elenco delle attività commerciali aderenti al progetto, partirà inoltre una campagna pubblicitaria anche sui social e sulle testate giornalistiche locali.

Ogni buono sarà personalizzato con il logo dell’esercente aderente, che verrà peraltro fornito anche di una locandina esplicativa da esporre all’interno della propria attività commerciale intesa ovviamente come inerente tutti i settori produttivi (artigiani, commercianti, attività agricole…).

Il cliente potrà scegliere di donare questo buono caricandolo dell’importo che preferisce o inserendo il bene che vuole regalare (per esempio un trattamento estetico, una piega, una cassetta di frutta, ecc…).

“Speriamo in questo modo che i cittadini marsicani si rivolgano ai loro negozi di fiducia e alle attività tutte presenti sul territorio, magari semplicemente prenotando per telefono il loro buono e mantenendo viva quindi l’economia marsicana – si legge nella nota – Non si richiede alcun costo per aderire all’iniziativa se non il semplice acquisto dei buoni cartacei: per tal motivo ringraziamo di cuore Marina Marsicola, la grafica pubblicitaria che fa parte del direttivo di Confesercenti come referente della sua categoria, che ha messo a disposizione il suo tempo per la realizzazione e l’ideazione del progetto, insieme all’associazione”.

“Un grazie infine va al fotografo Giovanni Lore per averci dato disponibilità nell’utilizzo della bellissima immagine che troneggia sulla locandina. Speriamo in qualche modo che l’iniziativa sia gradita è che diventi un modo per supportare le attività commerciali oggi tanto penalizzate dalla pandemia”, conclude la nota.

Download in PDF©