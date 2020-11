COVID: CONI ABRUZZO STANZIA 87MILA EURO PER SOSTENERE 87 SOCIETA’ SPORTIVE

PESCARA – Il Coni Abruzzo ha stanziato 87mila euro per sostenere 87 società dilettantistiche; ieri è scaduto il bando del Governo per nuove misure di sostegno allo sport dilettantistico. Una somma che va ad aggiungersi alla Legge 2 per lo sport che ha visto la Regione Abruzzo stanziare 250mila euro per il 2020 e 500mila euro per il 2021 per l’attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale.

“Ricordo – dichiara il presidente del Coni Abruzzo Enzo Imbastaro – che il Governo ha stanziato 4 milioni di euro per l’impiantistica nazionale e che i collaboratori sportivi hanno potuto usufruire di 800 euro per i mesi di febbraio, marzo e aprile scorso e per il mese di novembre. Misure che, ovviamente, non possono risolvere tutti i problemi, ma permettere comunque di sostenere un momento difficile come quello attuale”.

“Al momento solo i tesserati delle federazioni che risultano di interesse nazionale continuano ad allenarsi – ha aggiunto Imbastaro – quindi parliamo di una platea comunque ridotta. Confidiamo in un rallentamento dei contagi per poter, seppur gradualmente e in maniera ridotta, riprendere l’attività soprattutto per quanto riguarda l’attività giovanile e gli sport di base, quelli più penalizzati dalla pandemia”.

