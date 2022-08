COVID, CONSIGLIERE MINISTRO SALUTE RICCIARDI: “DA NOI SI MUORE DI PIU’, SI’ A INDAGINE”

ROMA – “Da noi si muore di più di Covid e bisogna approfondire i motivi: sarei favorevole ad una indagine. Bisogna analizzare vari aspetti e non è possibile, al momento, dare una risposta certa”.

Cosi’ all’AGI Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, in relazione ai dubbi sollevati, tra gli altri, dal virologo Roberto Burioni sulle tante morti di Covid in Italia.

“Anche Roberto Bertollini, un esperto mondiale autore di alcuni dei più importanti usciti su Covid – ha scritto Burioni su Twitter – ritiene necessario un approfondimento sul numero di morti per Covid che si continua a registrare in Italia. Basta ipotesi, ci vogliono dati”.

“Io sono preoccupato per ottobre -aggiunge Ricciardi -, i problemi sono molteplici: l’assistenza frammentata e l’eterogeneità della stessa assistenza territoriale. Bisognerebbe vedere dove si muore di più. Inoltre abbiamo tanti fragili e molti di questi non hanno fatto la quarta dose, parecchi nemmeno la terza”.

Ricciardi invece non crede ci siano problemi nei conteggi: “Questa è una cretinata, anche gli altri in Europa li contano così e hanno meno decessi – dice – La verità è che c’è un’asimmetria tra la domanda e la risposta. Siamo un sistema profondamente in crisi e, tutto questo, in un Paese come il nostro, molto fragile: è necessario un maggiore investimento sul personale e la capacità di attrarre e distribuire il personale, perché abbiamo un grande deficit. Se i medici sono pochi e gestiti male anche la formazione e l’aggiornamento sono lasciati all’improvvisazione. Se i medici fossero pronti e adeguatamente informati prescriverebbero meglio i farmaci, compresi gli antivirali per la cura del Covid”.