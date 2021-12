COVID: CONSIGLIERE REGIONALE POSITIVO, SOSPESA SESSIONE BILANCIO. TAMPONI PER TUTTI

L’AQUILA – Lavori fermi in Consiglio regionale d’Abruzzo, dove da giorni è in corso la sessione di bilancio, per la posività al Covid del capogruppo della Lega, Vincenzo D’Incecco, emersa questa mattina: i consiglieri e i funzionari che sono stati a contatto diretto con il leghista, vaccinato, sono sottoposti in queste ore al tampone rapido.

Le sedute di svolgono in presenza all’Aquila.

In Consiglio nei giorni scorsi si è già registrato un focolaio con la positività di tre consiglieri: Fabrizio Montepara, della Lega, Guerino Testa, di Fratelli d’Italia, e Marco Cipolletti ex M5s, attualmente al gruppo misto, ricoverato per una polmonite all’ospedale di Teramo. Dei tre solo Cipolletti non è vaccinato.