COVID: CONTAGI IN DIMINUZIONE IN ABRUZZO E IN ITALIA, MA C’E ALLARME ISS, “AUMENTANO REINFEZIONI”

L’AQUILA – In Italia sono 40.522 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono invece 113, rispetto a ieri 12 in meno.

Oggi in Abruzzo si registrano 1.480 nuovi positivi, eseguiti 3084 tamponi molecolari e 7863 test antigenici.

Si registrano 7 deceduti (3 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell’Aquila, 3 in provincia di Teramo), e 1.184 persone guariti.

Sono dunque 56.402 gli attualmente positivi, che salgono di 289, 301 ricoverati in area medica (-8), 9 in terapia intensiva (invariato).

I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (262), Chieti (555), Pescara (319), Teramo (306), fuori regione (18), in accertamento (20).

I dati parlano di una flessione del contagio. ma il report esteso dell’Istituto superiore di sanità lancia l’allarme: dal 24 agosto 2021 al 4 maggio 2022 sono stati segnalati 397.084 casi di reinfezione” da covid, “pari al 3,3% del totale dei casi notificati”. Mentre “nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari al 5%”, ulteriormente “in aumento rispetto alla settimana precedente” quando “il valore era 4,5%”

Un trend che gli esperti attribuiscono alle caratteristiche di super contagiosità e immunoevasione della variante Omicron e della sua famiglia, che si arricchisce di nuove sottovarianti come Omicron 4 (già segnalata in qualche regione del nostro Paese e Omicron 5.