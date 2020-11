COVID: CONTE, “A NATALE NIENTE ABBRACCI MA FAR RIPARTIRE CONSUMI”, LOPALCO, “NON PIU’ DI 7 A TAVOLA”

ROMA – “Io non ho mai detto che a Natale ci abbracceremo, festeggeremo ma far ripartire i consumi sotto Natale credo sia molto più utile per l’intera economia nazionale”. Lo dice il premier Giuseppe Conte intervenendo al mastershow organizzato dal Corriere della Sera.

Le nuove strette del Dpcm dovute all’aumento dei casi di coronavirus resteranno in vigore fino al 3 dicembre, poi, in base a quello che sarà l’andamento della pandemia, si valuterà per ulteriori restrizioni o meno. Ma come sarà il Natale 2020?

Per l’epidemiologo e assessore alla Sanità della Regione Puglia Pierluigi Lopalco occorrerà comunque limitare gli assembramenti, e già da adesso si sbilancia parlando di tavolate che non abbiano più di “6 o 7 persone”. Lopalco poi si dice d’accordo con il coprifuoco, anzi specifica che lo avrebbe anche anticipato alle 21: “Una misura del genere non può basarsi su dati scientifici, bisognerebbe interpellare i sociologi – spiega – Credo che questa misura abbia più un potere comunicativo, quello di dire: ‘Dopo che siete stati al lavoro, bisogna tornare a casa e non bisogna uscire’. L’idea, il messaggio forte è questo”.

