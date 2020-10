COVID: CONTE, “DIDATTICA IN PRESENZA A RISCHIO”

ROMA – “La curva sta subendo una impennata così rapida che rischia di mettere in discussione la didattica in presenza, alcuni presidenti di regione lo hanno fatto, non è il nostro obiettivo, noi continuiamo a difendere fino alla fine la didattica in presenza. Ma dobbiamo mantenerci vigili per seguire e assicurare la tutela della salute del tessuto economico”.

È quanto ha dichiarato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo al Festival dell’ottimismo, la quarta edizione della festa del Foglio.

Il premier sta ora partecipando a una riunione a Palazzo Chigi con il sottosegretario Riccardo Fraccaro, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia, i componenti del Cts e i capi-delegazione delle forze di maggioranza.

