COVID: CONTE, “FALSE LE VOCI SU LOCKDOWN IMMINENTE”

ROMA – “Diamo il tempo alle misure restrittive appena approvate di dispiegare appieno i loro effetti. L’obiettivo è riportare la curva sotto controllo”.
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Lo ha detto, a quando si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con i sindacati smentendo le voci di un lockdown imminente in Italia.