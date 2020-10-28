COVID: CONTE, “FALSE LE VOCI SU LOCKDOWN IMMINENTE”

28 Ottobre 2020 19:46

ROMA – “Diamo il tempo alle misure restrittive appena approvate di dispiegare appieno i loro effetti. L’obiettivo è riportare la curva sotto controllo”.




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Lo ha detto, a quando si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell’incontro con i sindacati smentendo le voci di un lockdown imminente in Italia.

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