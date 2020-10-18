COVID: CONTE, “UNA SETTIMANA ALLE PALESTRE PER ALLINEARSI AI PROTOCOLLI”

18 Ottobre 2020 21:47

ROMA – “Daremo una settimana di tempo alle palestre per allinearsi ai protocolli di sicurezza”.




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Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi chiarendo che saranno poi prese decisioni sulle chiusure per chi non rispetterà tali protocolli

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