COVID: CONTINUA CALO TERAPIE INTENSIVE, PIU’ RICOVERI ORDINARI

ROMA – Continua il calo dei pazienti in terapia intensiva per il Covid. Oggi se ne registrano 63 in meno, nonostante i 150 nuovi ingressi. I pazienti ricoverati negli altri reparti salgono invece dai 30.158 di ieri ai 30.391 di oggi, con un aumento di 233 unità. In Italia oggi gli attualmente positivi – in aumento – sono 755.306, i morti 60.078 e i dimessi o guariti 913.494.

