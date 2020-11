COVID, CONVOCATA TERZA COMMISSIONE SU SITUAZIONE EX ONPI: MORELLI (FI), “BENE CELERITA'”

L’AQUILA – “La convocazione, nella giornata odierna, da parte del presidente Chiara Mancinelli della terza commissione consiliare (politiche sociali, culturali e formative) dei vertici dell’Istituto Centro Servizi per Anziani ex Onpi è quanto mai opportuna e tempestiva visto anche gli episodi di contagio covid registrati all’interno dell’ente”.

Lo dice il coordinatore comunale di Forza Italia Stefano Morelli.

“Le istituzioni – aggiunge – hanno, in questo periodo difficile e incerto, il dovere di esaminare con solerzia le situazioni di loro diretta competenza e trovare soluzioni celeri ai problemi come avviene in questa occasione”.

“Avevo già convocato, nei giorni scorsi, i vertici dell’ex Onpi – dichiara inoltre la presidente Mancinelli – al fine di valutare l’andamento dei contagi e conoscere le esigenze dell’ente, per fare quanto di nostra competenza ed efficentare al massimo i servizi dati nella massima sicurezza degli ospiti. Auspico che da questo incontro nascano soluzioni il più possibile condivise per il bene dei nostri cittadini”.

