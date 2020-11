MOSCIANO SANT’ANGELO – Positivi al covid ma incuranti del rischio di contagiare altre persone sono usciti di casa per andare a fare la spesa.

Per questa ragione sono stati denunciati due coniugi di Mosciano Sant’Angelo, in provincia di Teramo, in queste settimane duramente colpita dall’epidemia. Ad inchiodarli le immagini di una telecamera del supermercato.

Per loro il reato è penale, per epidemia contagiosa

