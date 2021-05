ROMA – In zona gialla ci saranno nuove riaperture e la graduale abolizione del coprifuoco, che passerà alle 23 da subito e cioè dalla data di entrata in vigore del decreto legge Covid che sarà questa sera in Cdm. Il coprifuoco scatterà, conferma Palazzo Chigi, alle 24 a partire dal 7 giugno, per poi avere un superamento totale del coprifuoco dal 21 giugno.