COVID, COSTA: “A FINE MAGGIO GREEN PASS NON SARA’ PIU’ RICHIESTO, VERSO ESTATE SENZA RESTRIZIONI”

ROMA – “Ritengo ragionevole pensare che con fine maggio nel nostro Paese il green pass non sarà più richiesto. Questo è un obiettivo del Governo”.

Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, intervenuto a ’24 Mattino’ su Radio24.

Il green pass “è stato strumento utile, ci ha permesso di riaprire tutte le attività. Abbiamo riaperto il 26 aprile e non abbiamo più chiuso grazie al green pass”.

“Credo che dal primo aprile – ha aggiunto Costa – ci saranno alcune situazioni in cui il certificato non sarà più richiesto pensiamo ai bar e ristoranti all’aperto, alle attività sportive all’aperto. Poi una seconda fase nel mese di maggio dove ci sarà un altro allentamento e credo – ha concluso – che ci sono le condizioni per pensare ad un’estate senza restrizioni”.