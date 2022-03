COVID, COSTA: “DAL PRIMO APRILE STOP GREEN PASS NEI LOCALI ALL’APERTO”

ROMA- “Nei prossimi giorni il governo emanerà un decreto con un vero cronoprogramma, dal primo aprile inizierà una fase di allentamento graduale delle misure restrittive. Fin da subito in alcuni settori si ritiene il green pass non necessario, per esempio tutte le attività all’aperto. Io credo che dal primo aprile non sarà più necessario all’aperto”. Così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa a Radio anch’io su Radiouno.