COVID, COSTA: “FINE GREEN PASS QUANDO EMERGENZA SARA’ ALLE SPALLE”

SANREMO – “Quando il Green pass sarà finito, significherà che l’emergenza Covid è veramente alle spalle”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, al Palafiori di Sanremo, a margine della tavola rotonda “La musica riparte in sicurezza”, che vede la partecipazione in video conferenza di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Credo che ora – ha sottolineato – l’obiettivo sia quello di creare le condizioni affinché il 31 marzo non venga rinnovato lo stato di emergenza e già questo sarebbe un segnale importante, che darebbe anche fiducia ai cittadini, perché sarebbe difficile da sostenere un’ulteriore situazione di questo genere. Inoltre, così come il governo ha scelto il criterio della gradualità per l’introduzione delle restrizioni, con la stessa gradualità attueremo il percorso inverso, allentando tutte le misure oggi in essere”.

“I dati ci dicono che abbiamo iniziato una nuova fase – ha concluso il sottosegretario – e se questi continueranno a migliorare confido che nel mese di febbraio ci saranno decisioni importanti, sicuramente per quanto riguarda le mascherine all’aperto. Auspico che dopo la proroga si possa rivedere questa obbligatorietà”.

In merito alla campagna vaccinazioni, Costa ha annunciato che “Il 91% degli italiani ha ricevuto la prima dose, quindi dobbiamo assumerci la responsabilità di dire che andiamo verso una fase nuova che non può che ripartire dal togliere la mascherine all’aperto”.