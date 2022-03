COVID, COSTA: “IPOTESI TRASFORMARE PASS RAFFORZATO IN BASE PRIMA DEL 15 GIUGNO”

ROMA – “L’obbligo del green pass per gli over 50 rimane fino al 15 giugno. C’è una valutazione che stiamo facendo, e sulla quale io personalmente sono d’accordo, è di trasformare prima del 15 giugno il green pass rafforzato in certificato verde base, questo consentirebbe a molti cittadini di tornare a lavorare ovviamente facendosi il tampone”.

Lo ha annunciato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1′.

“Nei prossimi giorni il Governo emanerà un decreto dove verrà stabilito un vero e proprio cronoprogramma, certamente dal primo aprile inizierà una fase di allentamento di misure restrittive. Fin da subito ci saranno delle situazione dove il green pass non sarà necessario. Ad esempio gli spazi all’aperto, nei bar e nei ristoranti, da aprile non sarà più necessario richiedere il green pass. E poi arriveremo ad una estate

senza più restrizioni”.