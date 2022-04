COVID, COSTA: “QUARTA DOSE SARA’ NORMALE RICHIAMO COME PER ALTRI VACCINI”

MILANO – “Sulla quarta dose” di vaccino anti-Covid “saranno le autorità medico-scientifiche a stabilire come e quando intervenire. Ma non sarà una quarta dose: è giusto iniziare a parlare di richiamo, come si fa per tanti vaccini”.

Lo ha precisato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenendo a ‘Largo Chigi’, format di The Watcher Post.

E ha aggiunto: “La fine dello stato d’emergenza” Covid “non vuol dire fine della pandemia, ma che ci avviciniamo al ritorno alla normalità pre pandemia, senza abbassare il livello di attenzione. A maggio” quindi “sono previsti ulteriori allentamenti delle misure, ma probabilmente ancora con dei distinguo rispetto ai luoghi chiusi, come per esempio i mezzi di trasporto pubblici”.