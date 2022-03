COVID, COSTA: “RAGIONEVOLE PENSARE A ESTATE SENZA RESTRIZIONI”

ROMA – “È ragionevole pensare a un’estate senza restrizioni anti covid. Dal primo di maggio il green pass resterà in pochissimi posti, l’attuale aumento dei contagi mette in evidenza che siamo di fronte a una variante molto più contagiosa, ma l’elemento di incertezza è rappresentato solo dai non vaccinati”.

È la previsione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

“Sulla scuola mi pare che ci siamo presi degli impegni fin dall’inizio di questo Governo e fino a oggi li abbiamo sostanzialmente rispettati garantendo la didattica in presenza, mi pare che anche sulla fine dell’obbligo delle mascherine la strada sia questa, va dato un messaggio positivo anche sotto questo aspetto”, aggiunge Costa.