COVID, COSTA: “SBAGLIATO PARLARE DI QUARTA DOSE, SARA’ RICHIAMO ANNUALE”

ROMA- “La quarta dose del vaccino anti Covid per ora è prevista per i più fragili e per gli anziani. Per il resto attendiamo le evidenze scientifiche. Ma dico anche che, con il passare del tempo, è sbagliato parlare di quarta o quinta dose, meglio parlare di richiamo annuale. In questa direzione andremo”.

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di ‘Radio anch’io’, su Radio uno: “Ogni anno – ha concluso – ci troveremo a fare il richiamo per l’anti Covid, magari insieme all’antinfluenzale”.