COVID, COVID, AL VIA LO SCREENING DI MASSA DI TUTTI GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI TOLLO

TOLLO – Lo screening generale di tutta la popolazione scolastica con tamponi rapidi antigenici si terrà a Tollo domani mattina 7 Gennaio dalle 9.00 fino alle 13.00 con i 135 alunni della scuola primaria e proseguirà Sabato 8 sempre allo stesso orario per i 112 alunni della scuola secondaria di primo grado.

Oltre ai 247 alunni sono stati invitati allo screening i circa 30 collaboratori tra personale scolastico, amministrativo e ausiliario.

L’amministrazione Comunale ha organizzato da tempo lo screening posticipando al 10 Gennaio 2022 la riapertura delle scuole di Tollo, prima dell’Ordinanza n. 47 del 31 Dicembre del Presidente della Giunta Regionale, chiedendo l’autorizzazione alla Asl e prenotando i tamponi necessari alla Protezione Civile Regionale .

Lo screening verrà effettuato nei locali che ospitano la mensa scolastica in Via Felizzi dalle infermiere volontarie Katia Patricelli e Fabrizia Di Sario Urbisci con il supporto del dott. Enzo Tucci e del personale comunale e scolastico impegnato nelle attività di caricamento dei dati e di accoglienza degli alunni.

Facciamo un appello a tutte le famiglie di aderire in massa allo screening per consentire un rientro in sicurezza a scuola dei loro figli.

Infine su richiesta della Asl stiamo programmando dopo quello del 4 Gennaio un nuovo screening generale dell’intera popolazione tollese per il 15 e il 16 Gennaio prossimi.