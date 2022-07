COVID: CRESCE EPIDEMIA, 2.298 CASI E ALTRI 17 RICOVERI. GIMBE, “INCREMENTO IN TUTTO L’ABRUZZO”

L’AQUILA – Sono 2.298 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, con un morto, che porta il totale a 3.378, e 18 ricoverati in più, di cui uno in terapia intensiva.

Numeri che confermano il trend monitorato dalla Fondazione Gimbe, che rileva un ulteriore incremento dei casi in tutte le province abruzzesi nella settimana dal 22 al 28 giugno: il Teramano registra la crescita più elevata, pari a +66,9%; seguono la provincia dell’Aquila (+49,9%), quella di Chieti (+46,8%) e infine il Pesarese (+32,3%). Anche sul fronte degli ospedali continuano ad aumentare i ricoveri sia in area medica che in terapia intensiva, con un tasso di occupazione dei posti letto rispettivamente del 10,1% e 3,3%.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 401388 dimessi/guariti (+963 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 29.453 (+1333 rispetto a ieri).

Di questi, 156 pazienti (+17 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1774 tamponi molecolari (2375262 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 6870 test antigenici (3860295).

Del totale dei casi positivi, 90706 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+436 rispetto a ieri), 123694 in provincia di Chieti (+709), 100382 in provincia di Pescara (+498), 106298 in provincia di Teramo (+494), 8545 fuori regione (+45) e 4594 (+115) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Resta intanto in stallo la campagna vaccinale del booster in Abruzzo, sotto la media nazionale solo il 22,1% degli abruzzesi immunocompromessi – si legge nel report della Fondazione Gimbe – hanno ricevuto la quarta dose, a fronte di un dato nazionale del 42%, mentre per over 80, fragili tra i 60 e i 79 anni e ospiti delle Rsa la percentuale di ferma al 9,5% (in Italia 20,1%).