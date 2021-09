COVID, CRIPPA (LEGA): “NON CI SONO ALTERNATIVE AL VACCINO”

TERAMO – “Ci sono sensibilità diverse sul tema di green pass perché quando vai a toccare la salute è chiaro che ognuno la pensa in base alle proprie sensibilità, però io dico che in questo momento la politica si deve fidare e affidare al vaccino dato che non esiste altra alternativa possibile.

Così il vice segretario nazionale della Lega, Andrea Crippa, parlando, a margine di un tour elettorale in Abruzzo, di vaccino e green pass e delle frizioni in seno alla Lega e al centrodestra.

“Raccomando ai cittadini di vaccinarsi perché è l’unico modo in questo momento che ci dà la scienza per sconfiggere il coronavirus”, ha concluso il 35enne deputato del Carroccio.