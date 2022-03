MILANO – Cosa sarà del super Greenpass dopo il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza Covid?

“Con tutti questi vaccinati non ha più senso mantenerlo, anche perché l’Italia non è che abbia fatto molto meglio di altri Paesi che non l’avevano adottato. Io, dal 1° aprile, abolirei del tutto sia il super che il Green pass”. Lo ha detto a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1 il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova.