COVID, CRISANTI: “ITALIA QUARTA AL MONDO PER CONTAGI, NON ABBIAMO FATTO BENE”

MILANO – Perché l’Italia è quarta al mondo per nuovi contagi Covid?

“Semplice, il motivo è che non abbiamo fatto molto bene, ci siamo incensati per quanto fatto, ma evidentemente non è stato così”, la risposta di Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’ su Rai Radio1.

E ha aggiunto: “Tutte le persone, anche vaccinate, prima o poi si contageranno. Tutti oggi hanno una elevatissima probabilità di contagiarsi. Prima o poi” Covid-19 “lo prenderanno tutti. È impossibile stare attenti 24 ore su 24 e al virus basta una sola distrazione per contagiare”.