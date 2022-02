COVID, CRISANTI: “RIAPRIRE TUTTO ORA, SIAMO PIU’ PROTETTI, VIA MASCHERINE E GREEN PASS”

ROMA – “La curva sta calando perché la maggior parte delle persone si è vaccinata o infettata recentemente, la cosa migliore è aprire di più ora che tra qualche mese, perché ora siamo più protetti. Paradossalmente a giugno saremo più esposti al contagio di oggi”.

Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Andrea Crisanti, microbiologo dell’Università di Padova .

Siamo pronti per eliminare mascherine al chiuso? “Io penso di sì, credo che la maggior parte delle restrizioni ormai vada eliminata perché le persone che si infettano adesso, per la seconda o terza volta, si infettano lievemente”, ha detto poi a Sky Tg24. E anche il green pass “penso che abbia esaurito la sua funzione”, ha aggiunto.

E sulla quarta dose di vaccino, “va fatta inizialmente alle persone fragili ma deve essere chiaro che non è una foglia di fico, non è che risolve il problema”. Poi, ha aggiunto, c’è “l’arrivo di Novavax” che “è un vaccino come gli altri che ha un effetto relativamente buono”.